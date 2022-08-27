Таке припущення висловили 26 серпня аналітики вашингтонського інституту вивчення війни ISW. За їхніми даними росіяни почали й підсилювати свої системи ППО в Криму, оскільки теперішні виявились неефективними проти безпілотників.

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Яку техніку росія вивозить із Криму

Наразі відомо, що під передислокацію сил на території росії вже потрапили два типи літаків. Звідти забрали:

шість винищувачів Су-35С;

чотири перехоплювачі МіГ-31БМ.

Зокрема, таку інформацію оприлюднили в німецькому Business Insider. Журналісти посилалися на секретний звіт НАТО, доступ до якого отримали від власних джерел. У цьому документі теж вказували, що окупанти відкликають на материк десять своїх винищувачів.

Головне про підсилення ППО Криму

Щодо протиповітряної оборони, то вона передусім не справляється з маленькими безпілотними літальними апаратами. Американські аналітики вказують, що підсилення ППО потрібне, "щоб протистояти українським ударам". Проте важливо, що Україна офіційно не підтверджувала жодного випадку завдання удару по об'єктах ворога в Криму.

Проте інколи Міноборони України тролить росіян після чергової "бавовни". яка почала там "квітнути". А ось всі наші партнери та союзники кажуть, що будь-які удари по військових об'єктах півострова є законними. Адже Крим був, є та буде територією нашої держави.

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