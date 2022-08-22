Зокрема, сталося це біля аеродрому, де вже були вибухи 9 серпня. Детальніше про те, де росіяни запускали ППО та повідомляли про вибухи 21 серпня – в матеріалі 24 каналу.

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Де пролунали вибухи в Криму

Перша кримська ранкова "бавовна" прийшла до Севастополя. Вибух в окупованому місті пролунав приблизно о 6:33. Диму чи роботи протиповітряної оборони місцеві не помітили. Вже об 11:38 це повторилися, а окупанти вкотре просили всіх "зберігати спокій".

Розташування Севастополя, де були вибухи / Карта google

Під вечір уже з'явилися повідомлення про роботу ППО окупантів не лише в Сімферополі, а й біля Новофедорівки. Там розташований військовий аеродром загарбників 1 класу "Саки". Цього разу місцеві навіть зняли відео, як у небо злітає снаряд протиповітряної оборони. Схожі повідомлення надходили з Бахчисарая, що в 30 кілометрах на південний захід від Сімферополя.



Розташування аеродрому Саки в Криму / Скриншот Deepstate

Наступна "бавовна" почала цвісти вже в Севастополі. Там лунали вибухи з боку аеродрому "Бельбек". До речі, невдовзі в місті навіть почала гудіти сирена повітряної тривоги.



Розташування аеродрому "Бельбек" / Скриншот Deepstate

А завершився день уже "хлопками" в районі мису Херсонес. Там окупанти теж заявили, що працювала ППО на військовій частині біля Козачої бухти. Місцеві навіть чули сирену у військовій частині. Проте цивільних навіть не попереджали, що над їхніми будинками можуть щось збивати.

Розташування мису Херсонес / Карта google

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