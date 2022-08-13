Застереження зробив 12 серпня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі каналу "Рада". До речі, також у Пентагоні розповіли про наслідки вибухів у Криму.

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Могли вже почати відновлення аеродрому "Саки"

Службовець акцентував, що для ворога ця подія є дуже сильним "уколом". Адже там вибухнули понад 10 одиниць авіаційної техніки. Окрім цього, він припустив, що знищені льотний та інженерний склади, які обслуговував ці літаки. Також уражені вибухами стоянка літаків і склад артилерійського озброєння, тобто ракети й бомби, які там зберігалися. Можливо, ще склад паливно-мастильних матеріалів.

Безумовно, противник приховує ці втрати, а на знімках і на відео видно, що там є сліди ураження окупантів – червоні сліди. Це, безумовно, дуже болючий удар. Фактично, таке вперше сталося. Що саме сталося, ми говорити не можемо. Є в нас офіційні версії, що сталася "бавовна",

– сказав Юрій Ігнат.

Однак летовище, ймовірно, не покинуть, адже злітно-посадкова смуга вціліла.

"Я думаю, що вони вже його відновлюють, питання лише про безпеку. Для літака перелетіти з одного аеродрому на інший – не велика проблема", – підсумував речник повітряних сил.

Важливо! Також Ігнат розповів, що в Криму є приблизно 5 аеродромів, які авіація росії активно використовує для агресії. А загалом довкола нашої країни їх у росіян є десятки.

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