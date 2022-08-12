Хоча точної кількості й класифікації втрат техніки росіян унаслідок "бавовни" на аеродромі "Саки" немає, українське видання Forbes спробувало підрахувати, скільки приблизно окупантам коштувало "порушення вимог пожежної безпеки".

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Яких втрат росія могла зазнати 9 серпня поблизу Новофедорівки

На аеродромі "Саки", що неподалік Євпаторії, базується 43 окремий морський штурмовий авіаполк чорноморського флоту росії. Зокрема, саме звідти окупанти завдавали ударів по південних регіонах України після початку повномасштабного вторгнення.

Всього за кілька годин до вибухів 9 серпня супутникові знімки аеродрому опублікувала американська Planet Labs. На них можна бачити, що тоді на летовищі загалом розташовувались понад 20 літаків.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що там були переважно російські винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР, один важкий Іл-76 та декілька гелікоптерів.

Опираючись на різні джерела, Forbes підрахував, що перед вибухами на аеродромі біля Новофедорівки загалом перебувало російської авіатехніки загальною вартістю близько 650 – 850 мільйонів доларів.

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Ймовірна вартість знищеної у Криму російської авіації

На знімках, оприлюднених уже після вибухів, видно значну кількість знищеної та пошкодженої авіаційної техніки, а також руйнування складських будівель. При цьому у росії 9 серпня заявляли, що літаки не зазнали жодних пошкоджень.

Щоб підсумувати ймовірні загальні втрати окупантів у Криму, Forbes оцінив приблизну вартість російських літаків різних типів. Зазначається, що у деяких випадках реальна ціна окремих одиниць може значно відрізнятись:

Су-30СМ – 50 мільйонів доларів;

Су-24МР – 6 мільйонів доларів;

Іл-76 – 86 мільйонів доларів.

Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні від 10 серпня розповів, що росія втратила поблизу Новофедорівки загалом 9 своїх літаків. Таку ж кількість озвучили журналісти-розслідувачі "Схем". Проте які саме літаки було знищено – невідомо.

Якщо припустити, що всі 9 одиниць були Су-24МР, то загальні втрати окупантів у Криму 9 серпня становлять 55 мільйонів доларів. Якщо ж всі вони були дорожчими Су-30СМ, то росія втратила 450 мільйонів доларів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) та видання The New York Times писали, що на аеродромі згоріли щонайменше вісім російських літаків "на десятки мільйонів доларів", проте типи знищеної авіації, знову ж таки, не згадуються.

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Тим часом проєкт UA Weapons Tracker підрахував, що на аеродромі "Саки" росіяни втратили щонайменше 11 літаків, з них – 5 винищувачів Су-30СМ та 6 ударно-розвідувальних Су-24МР. Якщо слідувати цій версії, то "бавовна" поблизу Новофедорівці коштувала країні-агресорці близько 300 мільйонів доларів.

При цьому міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm стверджує, що на оприлюднених супутникових знімках не видно усіх наслідків вибухів. За даними їхніх джерел з тимчасово окупованого півострову, на аеродромі у Криму 9 серпня росія втратила:

8 одиниць Су-27;

4 одиниці Су-30СМ;

5 одиниць Су-24;

6 Мі-8;

1 Іл-20.

У такому разі, загальна сума втрат авіаційної техніки країни-агресорки 9 серпня може сягати близько 380 мільйонів доларів.

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