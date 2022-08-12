Мовиться про дві публікації, які з'явилися у твіттері відомства 10 та 11 серпня. Також там і згадали легендарне морське судно, яким росія колись зганьбилася на весь світ. Це була реакція на нашумілі вибухи на кримському військовому аеродромі росіян.

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Згадали авіаносець, який любить курити

У першому твіті Міністерства було фото авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Це судно багато років перебувало в ремонті, потім відправилося в плавання до берегів Сирії. Однак там виявилося, що єдиний авіаносець росії димить настільки сильно, що радше смішний, ніж потужний. Тому в соцмережах його висміювали жителі багатьох країн.

Росіяни називають український Крим "непотоплюваним авіаносцем".

"Авіаносець", який любить курити, тепер залишився без своїх улюблених літаків. Станом на вечір на 9 менше,

– зазначили в Міноборони.

Там прикріпили й фото "Адмірала" та зазначили, що це "лише для ілюстрації".



Гордість російського флоту / Фото Міністерства оборони України

Міноборони проявило креатив

Щодо другого твіту, то тут звернення до росіян було взагалі незавуальованим. Його зробили у форматі відео з музикою. На записі показували різні місця, куди могли б відправитися російські туристи, а під кінець вказали "а ви обрали Крим. Велика помилка".

Ми радимо нашим шановним російським гостям не відвідувати український Крим, якщо вони не хочуть неприємно спекотних літніх канікул,

– порадили в Міністерстві оборони.

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