Несмотря на то, что российские военные забирают свои самолеты с аэродромов в Крыму, они стягивают к полуострову еще больше техники. Об этом свидетельствуют видео, которые удалось снять очевидцам недалеко от керченского моста.

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Вражескую технику везут по железной дороге

Железнодорожные платформы, по которым перевозят в Крым военную технику, заметили на железнодорожной станции Тамань. Подчеркнем, что она расположена непосредственно недалеко от въезда на керченский мост, но со стороны страны-агрессорки.

Станция Тамань расположена у керченского моста со стороны россии: смотрите карту

Что касается машин, транспортирующих врагом, то они разнообразны. Речь идет об инженерно-саперных машинах. К примеру, ИМР-1, построенной на базе танка Т-55. Кроме того, в Крым стягивают гаубицы:

152-миллиметровую дивизионную самоходную 2С19 "Мста-С";

122-миллиметровую самоходную 2С1 "Гвоздика".

А еще по железной дороге транспортируют танки Т-72 и Т-80, БМП, грузовики. В частности, те, с помощью которых транспортируют ракеты. В эшелоне можно заметить топливо и другие крытые вагоны, в которых враг может перевозить, например, боеприпасы.

оккупанты перекидывают по железной дороге свою технику в Крым: смотрите видео

Поскольку враг перекидывает технику, это связано лишь с тем, что ряд машин ВСУ уже уничтожили и продолжают это делать. По этому случаю мы вспомним потери оккупантов в войне против нашего государства.

Уже 46 тысяч врагов ликвидировали

С 24 февраля 2022 года нашим защитникам и защитницам удалось отправить в ад 46 500 российских военных. Отметим, что ряды "двухсотых" за минувшие сутки пополнили 250 захватчиков. Но это примерное число, ведь в зоне ведения активных боевых действий подсчитать точные потери просто невозможно.

Кроме того, на балансе вражеской армии на 1939 танков, 4254 боевых бронированных машин, 1045 артиллерийских систем, 274 реактивных системы залпового огня, 148 единиц средств ПВО, а также 99 единиц специальной техники меньше.

А еще в металлолом превратили 234 самолета, 202 вертолета, 836 БпЛА оперативно-тактического уровня, 196 крылатых ракет, 15 судов и 3165 автомобилей и автоцистерн.

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