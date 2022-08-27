Вибухає завжди на військових об'єктах окупантів. Тому окупаційна влада Криму наказує у будь-який спосіб приховувати ці факти.

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окупанти придумали звинувачувати самих себе

Українська розвідка дізналась, що під час спеціальної наради, заступник міністра оборони росії дмитро булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об'єктах. Вони дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму.

Ба більше, навіть вигадали "геніальний план", що робитимуть, коли люди таки дізнаватимуться про вибухи й впадатимуть у більшу паніку. Придумали, що будуть розповідати про халатність чи недбальство певних посадових осіб. Ясна річ, що їхні прізвища одразу встановлять і нібито притягнуть до відповідальності.

Вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах.

Паніка росіян в Криму

Командування армії росії продовжує вивозити техніку з території окупованого Криму. В американському Інституті вивчення війни зазначали, що ймовірно, це зумовлено серією "бавовни", яка охопила півострів.

Водночас речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначав, що рано ще говорити про втечу ворога з Криму. Що стосується відведення авіації з півострова Крим, то Братчук зауважив, що це можуть бути чергові маневри ворога. Але спостерігаються певні ознаки евакуації родин російських військових.

Тим часом ввечері 26 серпня у тимчасово окупованому Криму знову лунали вибухи. росіяни запевняли, що це як завжди працює ППО.

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