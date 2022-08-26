Про це ввечері 26 серпня повідомив блогер та активіст Сергій Стерненко. Він опублікував відео зі спалахами на тлі нічного неба Євпаторії.

До теми Ми його залякали, – Шейтельман сказав, чому путін досі не відреагував на удари по Криму

"Тимчасово окупована Євпаторія, АР Крим. р*сня знову обстрілює небо. Обережніше треба. Воно ж може і помститись", – написав Стерненко.

Вибухи 26 серпня у Євпаторії: дивіться відео

Пропагандистські ресурси ж зазначили, що Україна обстрілює Крим, але спрацювала ППО. Зазначають, що вибухи лунають над селищем Новоозерне.

"Бавовна" зацвіла й в окупованому Севастополі. Про це розповів військовий Анатолій "Штірліц" Штефан.

Вибухи у Євпаторії та Севастополі: дивіться відео

Окупанти тікають з Криму

Так званий прем'єр російської окупаційної "влади" сергій аксьонов продовжив високий рівень "терористичної небезпеки". Він триватиме до 8 вересня.

Проте з'явилась інформація, що сам аксьонов і спікер "держдуми" півострова володимир костянтинов втекли з Криму у ніч на 17 серпня. Для цього навіть перекрили кримський міст. Українські спецслужби зазначили, що мають інформацію не лише про втечу, а й про місце перебування злочинців.

Зауважте У традиціях павлика морозова: в окупованому Криму запустили чат-бот для доносів

Крім цього, джерела 24 каналу у розвідці розповіли, що окупаційні лідери також вивезли свої сім'ї.

"Підлеглі "прем'єра" всю ніч знищували документи. Наразі родини "політиків" перебувають у Ростові, де оселилися в одному з готелів. Активно заливають страх у місцевих ресторанах і святкують власне "рятування". Про повернення до півострова наразі не мовиться", – розповіли наші джерела.

Зверніть увагу – що означають вибухи в Криму: дивіться відео