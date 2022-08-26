Про це ввечері 26 серпня повідомив блогер та активіст Сергій Стерненко. Він опублікував відео зі спалахами на тлі нічного неба Євпаторії.
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"Тимчасово окупована Євпаторія, АР Крим. р*сня знову обстрілює небо. Обережніше треба. Воно ж може і помститись", – написав Стерненко.
Вибухи 26 серпня у Євпаторії: дивіться відео
Пропагандистські ресурси ж зазначили, що Україна обстрілює Крим, але спрацювала ППО. Зазначають, що вибухи лунають над селищем Новоозерне.
"Бавовна" зацвіла й в окупованому Севастополі. Про це розповів військовий Анатолій "Штірліц" Штефан.
Вибухи у Євпаторії та Севастополі: дивіться відео
Окупанти тікають з Криму
Так званий прем'єр російської окупаційної "влади" сергій аксьонов продовжив високий рівень "терористичної небезпеки". Він триватиме до 8 вересня.
Проте з'явилась інформація, що сам аксьонов і спікер "держдуми" півострова володимир костянтинов втекли з Криму у ніч на 17 серпня. Для цього навіть перекрили кримський міст. Українські спецслужби зазначили, що мають інформацію не лише про втечу, а й про місце перебування злочинців.
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Крім цього, джерела 24 каналу у розвідці розповіли, що окупаційні лідери також вивезли свої сім'ї.
"Підлеглі "прем'єра" всю ніч знищували документи. Наразі родини "політиків" перебувають у Ростові, де оселилися в одному з готелів. Активно заливають страх у місцевих ресторанах і святкують власне "рятування". Про повернення до півострова наразі не мовиться", – розповіли наші джерела.
Зверніть увагу – що означають вибухи в Криму: дивіться відео
Тимчасово окупований Крим: останні новини
- Після численних вибухів у Криму росія виводить звідти свою авіацію. Станом на 22 серпня відомо про 10 літаків, які передислокували.
- На День Незалежності у Сімферополі знайшли листівку з написом "Крим – готовий, Україна – теж".
- У Севастополі лунали вибухи ввечері 23 серпня.