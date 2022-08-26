Як пишуть ЗМІ з посиланням на звіт НАТО, таким чином росія намагається запобігти подальшим атакам.

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У звіті від 22 серпня зазначається, що росія вже перекинула 10 літаків, з них:

6 винищувачів СУ-35С,

4 перехоплювачі МіГ-31БМ.

За інформацією НАТО, на аеродромі у Бельбеку ще дислокуються 32 винищувачі росії. Більшість з них це:

винищувачі СУ-27,

а також модернізовані СУ-35С і МіГ-31БМ.

Також росія перекинула до Криму більше тактичних ракет класу "земля – повітря", щоб протистояти атакам, зокрема знищувати безпілотники.

Українські БпЛА важко виявити російським системам ППО як цілі. Ця проблема поширена серед усіх сил, які Росія розгортає в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Також у НАТО вважають, що за вибухами в Криму стоять українські сили, які діють "у партизанському стилі".

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Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначив, що саме у серпні у Криму почалися вибухи. До того на півострові було спокійно, а ці "хлопки" й стали переломним моментом у війні. Адже вони вдарили по розумінню росіян.

Громадяни держави-агресорки усвідомили, що насправді їхня армія не така вже й сильна, як вони уявляли, а розпіарена система ППО не так успішно працює.

Зберегти захоплену українську територію ворог насправді не здатен. Люди, які приїжджали з росії до Криму і почували себе там господарями, нарешті зрозуміли, що триває війна і вони теж можуть постраждати від неї,

– наголосив він.

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