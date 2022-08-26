Как пишут СМИ со ссылкой на отчет НАТО, таким образом россия пытается предотвратить дальнейшие атаки.

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В отчете от 22 августа отмечается, что россия уже перекинула 10 самолетов, из них:

6 истребителей СУ-35С,

4 перехватчика МиГ-31БМ.

По информации НАТО, на аэродроме в Бельбеке еще дислоцируются 32 истребителя россии. Большинство из них это:

истребители СУ-27,

а также модернизированы СУ-35С и МиГ-31БМ.

Также россия перебросила в Крым больше тактических ракет класса "земля – воздух", чтобы противостоять атакам, в том числе уничтожать беспилотники.

Украинские БПЛА затрудняются выявить российским системам ПВО как цели. Эта проблема распространена среди всех сил, которые россия разворачивает в Украине.

– говорится в сообщении.

Также в НАТО считают, что за взрывами в Крыму стоят украинские силы, действующие "в партизанском стиле".

Как "хлопок" в Крыму может сменить на ход войны

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что именно в августе в Крыму начались взрывы. До этого на полуострове было спокойно, а эти "хлопки" и стали переломным моментом в войне. Они ведь ударили по пониманию россиян.

Граждане государства-агрессора осознали, что на самом деле их армия не так уж сильна, как они представляли, а распиаренная система ПВО не так успешно работает.

Сохранить захваченную украинскую территорию враг действительно не способен. Люди, которые приезжали из россии в Крым и чувствовали себя там хозяевами, наконец поняли, что идет война и они тоже могут пострадать от нее,

– подчеркнул он.

Кирилл Буданов предположил, когда украинская армия войдет в Крым: смотрите видео