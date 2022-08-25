Об этом во время стрима для 24 канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также отметил, что Крым для путина – "святое", он считает полуостров частью россии, и мы бьем по Крыму, а он молчит.

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Михаил Шейтельман политтехнолог Взрывы в Крыму очень сильно испугали путина, он такого не ожидал. Вероятно, именно из-за страха, до сих пор не было "ответа". И вот кто кого запугал на этой войне? У путина очень большой административный аппарат и я представляю, как они сейчас боятся.

При каких условиях путин откажется от оккупации Крыма

По словам специалиста, путин всегда принимает законы после того, как что-то случилось. Вот потеряет Крым, а после этого объявит о том, что это и не россия вовсе.

"Все аргументы путина всегда максимально "логичны" – он последовательно объяснит, почему в Крыму все плохо, мороженое дорого и вообще пляжи ужасные, поэтому нужно развивать свои курорты, например, Сочи или Владивосток", – убежден Шейтельман.

Полный стрим с политтехнологом Михаилом Шейтельманом: смотрите видео

Взрывы в Крыму – коротко

С 9 августа каждый день на полуострове "что-то случается" и появляется "хлопок". Оккупационные власти пытаются успокаивать россиян, мол "работает ПВО", однако после таких заявлений из-за взрывов в Севастополе, оккупанты начали проверять бомбоубежища.

Из-за почти ежедневных взрывов россияне в панике продают недвижимость, в том числе гостиницы. Из-за огромного количества желающих сбежать километровые пробки образовались на трассе Евпатория – Симферополь – Керчь – Краснодар.

Тем временем туристы из россии радуются, когда видят в Крыму ПВО и фотографируются с техникой и публикуют фотографии с точными геолокациями. Проще говоря, помогают ВСУ как могут.