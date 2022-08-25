Буданов заявил, что переломный момент наступил. При этом он заинтриговал словами о том, что август еще не завершился.
Читайте также Ночные ракетные обстрелы, потери врага на Юге: основное за 183 день войны
"Хлопок" в Крыму начался в августе
Глава Главного управления разведки Минобороны отметил, что именно в августе в Крыму начались взрывы. До этого на полуострове было спокойно, а эти "хлопки" и стали переломным моментом в войне. Они ведь ударили по сознанию россиян. Граждане государства-агрессора осознали, что на самом деле их армия не такая уж и сильная, как они представляли, а распиаренная система ПВО не так успешно работает.
Сохранить захваченную украинскую территорию враг действительно не способен. Люди, которые приезжали из россии в Крым и чувствовали себя там хозяевами, наконец-то поняли, что идет война и они тоже могут пострадать от нее.
Переломный момент уже начался, ведь россияне поняли, что война не где-то там на другой части света, а у них,
– объяснил генерал-майор.
Он добавил, что россия очень замедлила темпы наступления. Причины у этого 2:
- истощение ресурсов;
- морально-психологическая усталость
Актуально Как боятся "хлопка": оккупанты в Крыму снова продолжили высокий уровень угрозы
Что говорил Буданов в июне
25 июня главный разведчик страны заявил, что с августа 2022 года "состоятся события, которые покажут всему миру начало переломного момента".
При этом он отметил, что Украина вернется к границам 1991, а к концу года активные боевые действия снизится практически до нуля. Буданов заверил, что ВСУ вернут контроль над нашими территориями "в обозримом будущем".
Смотрите больше – Буданов предположил, когда украинская армия войдет в Крым: видео