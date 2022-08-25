Буданов заявив, що переломний момент настав. При цьому він заінтригував словами про те, що серпень ще не завершився.

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"Бавовна" у Криму почалася в серпні

Очільник Головного управління розвідки Міноборони зазначив, що саме в серпні у Криму почалися вибухи. До того на півострові було спокійно, а ці "хлопки" й стали переломним моментом у війні. Адже вони вдарили по розумінню росіян. Громадяни держави-агресорки усвідомили, що насправді їхня армія не така вже й сильна, як вони уявляли, а розпіарена система ППО не так успішно працює.

Зберегти захоплену українську територію ворог насправді не здатен. Люди, які приїжджали з росії до Криму і почували себе там господарями, нарешті зрозуміли, що триває війна і вони теж можуть постраждати від неї.

Переломний момент вже почався, адже росіяни зрозуміли, що війна не десть там на іншій частині світу, а в них,

– пояснив генерал-майор.

Він додав, що росія дуже сповільнила темпи наступу. Причини цього є 2:

виснаження ресурсів;

морально-психологічна втома.

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Що говорив Буданов у червні

25 червня головний розвідник країни заявив, що з серпня 2022 року "відбудуться події, які покажуть всьому світові початок переламного моменту".

При цьому він зазначив, що Україна повернеться до кордонів 1991 року, а до кінця року активні бойові дії знизиться практично до нуля. Буданов запевнив, що ЗСУ повернуть контроль над нашими територіями "в осяжному майбутньому".

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