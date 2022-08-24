Відповідну інформацію повідомив так званий "прем'єр" російської окупаційної "влади" сергій аксьонов, який, ймовірно, сам вже втік з півострова. Повідомлення про продовження "терористичної небезпеки" 24 серпня почали публікувати росЗМІ.

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Окупанти в Криму продовжили небезпеку в Криму

Високий "жовтий" рівень "терористичної небезпеки" в Криму продовжено до 20:00 8 вересня,

– повідомив аксьонов.

Варто пригадати, що вже наприкінці серпня через "бавовну" в Криму росіяни почали масово тікати з півострова. Вони зі сльозами на очах покидали Крим та розповідали, що вони насправді "вообще не хотят уезжать".

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Коротко про останні новини з Криму

Вибухи в тимчасово окупованому Криму почали лунати на початку серпня. Спочатку "бавовну" росіяни почули біля аеродрому "Саки" в Новофедорівці.

Згодом "хлопки" чули в Севастополі, Євпаторії, Чорноморському районі, у локації мису Тарханкут та у багатьох інших місцях.

Після "бавовни" росіяни не на жарт перелякались, почали масово тікати з Криму.

Ба більше, вороги навіть продають там квартири та готелі. Також деякі люди на півострові все частіше публічно заявляють про любов до України.

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