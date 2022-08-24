До Дня Незалежності України в на вулицях Сімферополя виявили листівку, надруковану українською мовою. Головний посил – Крим чекає на повернення до України.

Зверніть увагу Сенцов поділився, чи готові люди у Криму "повертатись" в Україну

Крим – це Україна

Листівка оформлена в синьо-жовтих кольорах. На ній є фото з мітингу, де чимало людей з прапорами кримськотатарського народу та прапором України. На листівці дуже символічний напис.

24.08.2022. Крим – готовий, кримчани – чекають,

– з таким текстом з'явилася листівка.

Цю листівку виявили на фасаді однієї з багатоповерхівок в Київському районі Сімферополя. Поки що інформації про виявлення таких же в інших місцях чи містах не надходила.



Крим – готовий, Україна – теж / Фото "Крим.Реалії"

Окупантам у Криму максимально некомфортно

Ніде на українській землі окупантам немає спокою, в тому числі й у Криму. Від 9 серпня щодня на півострові "щось трапляється" й з'являється "бавовна". Окупаційна влада намагається заспокоювати росіян, мовляв "Працює ППО", однак після таких заяв через вибухи у Севастополі, окупанти почали перевіряти бомбосховища.

Крім того, росіяни в паніці продають нерухомість, зокрема готелі. Через величезну кількість охочих втекти кілометрові затори утворилися на трасі Євпаторія – Сімферополь – Керч – Краснодар.

Тим часом туристи з росії радіють, коли бачать у Криму ППО. Вони фотографуються з технікою, публікують і позначають точні геолокації. Простіше кажучи, допомагають ЗСУ як можуть.

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