Ко Дню Независимости Украины на улицах Симферополя обнаружили плакат, напечатан на украинском языке. Главный посыл – Крым ждет возвращения в Украину.

Обратите внимание Сенцов поделился, готовы ли люди в Крыму "возвращаться" в Украину

Крым – это Украина

Плакат оформлен в сине-желтых цветах. На нем есть фото с митинга, где много людей с флагами крымскотатарского народа и флагом Украины. На плакате очень символическая надпись.

24.08.2022. Крым – готов, крымчане – ждут,

– с таким текстом появилась открытка.

Этот плакат был обнаружен на фасаде одной из многоэтажек в Киевском районе Симферополя. Пока информации об обнаружении таких же в других местах или городах не поступало.



Крым – готов, Украина – тоже / Фото "Крым.Реалии"

Оккупантам в Крыму максимально некомфортно

Нигде на украинской земле оккупантам нет покоя, в том числе и в Крыму. С 9 августа каждый день на полуострове "что-то случается" и появляется "хлопок". Оккупационные власти пытаются успокаивать россиян, мол "работает ПВО", однако после таких заявлений из-за взрывов в Севастополе, оккупанты начали проверять бомбоубежища.

Кроме того, россияне в панике продают недвижимость, в том числе гостиницы. Из-за огромного количества желающих сбежать километровые пробки образовались на трассе Евпатория – Симферополь – Керчь – Краснодар.

Тем временем туристы из россии радуются, когда видят в Крыму ПВО. Они фотографируются с техникой, публикуют и обозначают точные геолокации. Проще говоря, помогают ВСУ как могут.

Интересно – как россияне "палят" российскую ПВО: смотрите видео