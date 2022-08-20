Замість оксамитового сезону цьогоріч окупантів у Криму чекає лише сезон "бавовни". росіяни вже не можуть приховати своїх істерик й намагаються поспіхом продати житло, повідомляє 24 канал.

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На продаж виставлені квартири у тимчасово окупованих Сімферополі, Ялті, Севастополі, Саках та інших населених пунктах. Ціна – суттєво нижча за ринкову.

Кількість оголошень на профільних сайтах постійно зростає. Схоже, вже невдовзі Крим повністю очиститься від росіян.

росіяни намагаються продати квартири в окупованому Криму / Скриншоти 24 каналу

Масштабний затор у Криму

Увечері 19 серпня ЗМІ повідомили, що "бавовна" навідала й Севастополь.

За попередніми даними, у вогні опинився штаб російського чорноморського флоту. Представник окупаційної "влади" видав заяву про "безпілотник", який начебто "збили". На всякий випадок загарбник закликав людей не виходити з дому.

Однак росіяни, які думали, що зможуть безкарно жити на території окупованого Севастополя, масово тікають від "бавовни". На трасі з Севастополя у бік Ялти – масштабний затор.

Як росіяни тікають з Севастополя: дивіться відео

У мережі жартують.