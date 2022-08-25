Про це під час стріму для 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також зазначив, що Крим для путіна – "святе", він вважає півострів частиною росії і ми б'ємо по Криму, а він мовчить.

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Михайло Шейтельман політтехнолог Вибухи в Криму дуже сильно налякали путіна, він такого не очікував. Ймовірно, саме через страх, ще досі не було "відповіді". І от хто кого залякав на цій війні? У путіна дуже великий адміністративний апарат і я уявляю, як вони зараз бояться.

За яких умов путін відмовиться від окупації Криму

За словами фахівця, путін завжди приймає закони після того, як щось трапилось. От втратить Крим, а вже після цього оголосить про те, що це і не росія зовсім.

"Всі аргументи путіна завжди максимально "логічні" – він послідовно пояснить, чому в Криму все погано, морозиво дороге і взагалі пляжі жахливі, тому потрібно розвивати свої курорти, наприклад, Сочі чи Владівосток", – переконаний Шейтельман.

Повний стрім із політтехнологом Михайлом Шейтельманом: дивіться відео

Вибухи у Криму – коротко

Від 9 серпня щодня на півострові "щось трапляється" й з'являється "бавовна". Окупаційна влада намагається заспокоювати росіян, мовляв "працює ППО", однак після таких заяв через вибухи у Севастополі, окупанти почали перевіряти бомбосховища.

Через майже щоденні вибухи росіяни в паніці продають нерухомість, зокрема готелі. Через величезну кількість охочих втекти кілометрові затори утворилися на трасі Євпаторія – Сімферополь – Керч – Краснодар.

Тим часом туристи з росії радіють, коли бачать у Криму ППО й фотографуються з технікою та публікують світлини з точними геолокаціями. Простіше кажучи, допомагають ЗСУ як можуть.