Хоч окупація Криму й відбулася ще у 2014 році, там досі є спротив росії, який, очевидно, заважає загарбникам. Після початку повномасштабної війни до партизанського руху почали долучатися дуже різні люди, які діють лише для однієї мети – довгоочікуваного звільнення півострова.

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росіяни шукають партизанів у Криму

Після низки вибухів у тимчасово окупованому росією Криму загарбники почали панікувати. Адже країна-терористка планувала захопити Україну за 3 дні, а натомість може втратити території, які підступно вкрала понад 8 років тому.

Ці страхи роздмухує ще й наявність на півострові партизанів, які з кожним днем повномасштабної війни діють дедалі рішучіше. Саме українці, які не забули своєї Батьківщини, показують окупантам, що насправді Крим – це Україна.

Тому російська влада вирішила з ними боротися. Для цього в Севастополі запустили чат-бот для доносів на тих, хто підтримує Україну.

Запустили в роботу чат-бот для ваших повідомлень про ймовірну небезпеку, підозрілих осіб, про все, що так чи інакше зараз впливає на нашу безпеку,

– заявив окупаційний голова міста міхаіл развожаєв.

"Бавовна" на півострові неабияк його тривожить, адже развожаєв закликає доносити на:

тих, хто викладає у мережах місця роботи російської ППО з координатами;

тих, хто підтримує українську владу.

"Інформація оперативно буде доступна для всіх силових відомств", – підсумував окупант.

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Окупанти борються з українцями в Криму

Окупаційна влада Севастополя публічно підтримує неспровоковане повномасштабне військове вторгнення росії в Україну. Загарбники навіть закликають у соцмережах знищувати українську владу та державність.

Окрім цього, російська влада окупованого півострова закликає позбутися всіх українських символів у населених пунктах.

Водночас тих, хто виступає проти вторгнення, переслідують. З 24 лютого 107 кримчан стали фігурантами адміністративних справ про "дискредитацію" російської армії, а ще 11 жителям Криму та Севастополя загрожує в'язниця в "антивоєнних справах".

Напередодні проросійські телеграм-канали Севастополя також повідомили, що шукають власника безкоштовного вай-фаю під назвою "Slava Ukrayini". Ця інформація вкотре доводить, що росіяни, які переїхали в Крим після його окупації, буквально нажахані будь-якими згадками про Україну.

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