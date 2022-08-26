Хотя оккупация Крыма и состоялась еще в 2014 году, там до сих пор есть сопротивление россии, которое, очевидно, мешает захватчикам. После начала полномасштабной войны к партизанскому движению начали присоединяться очень разные люди, которые действуют только ради одной цели – долгожданного освобождения полуострова.

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россияне ищут партизан в Крыму

После ряда взрывов во временно оккупированном россией Крыму захватчики начали паниковать. Ведь страна-террорист планировала захватить Украину за 3 дня, а может потерять территории, которые коварно украла более 8 лет назад.

Эти страхи раздувает еще и наличие на полуострове партизан, которые с каждым днем полномасштабной войны действуют все решительнее. Именно украинцы, не забывшие свою Родину, показывают оккупантам, что на самом деле Крым – это Украина.

Поэтому российские власти решили с ними бороться. Для этого в Севастополе запустили чат-бот для доносов на тех, кто поддерживает Украину.

Запустили в работу чат-бот для ваших сообщений о вероятной опасности, подозрительных лицах, обо всем, что так или иначе сейчас влияет на нашу безопасность,

– заявил оккупационный глава города михаил развожаев.

"Хлопок" на полуострове очень его тревожит, ведь развожаев призывает доносить на:

тех, кто выкладывает в сетях места работы российского ПВО с координатами;

тех, кто поддерживает украинскую власть.

"Информация оперативно будет доступна для всех силовых ведомств", – подытожил оккупант.

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оккупанты борются с украинцами в Крыму

оккупационные власти Севастополя публично поддерживают неспровоцированное полномасштабное военное вторжение россии в Украину. Захватчики даже призывают в соцсетях уничтожать украинскую власть и государственность.

Кроме этого, российские власти оккупированного полуострова призывают избавиться от всех украинских символов в населенных пунктах.

В то же время тех, кто выступает против вторжения, преследуют. С 24 февраля 107 крымчан стали фигурантами административных дел о "дискредитации" российской армии, а еще 11 жителям Крыма и Севастополя грозит тюрьма по "антивоенным делам".

В преддверии пророссийские телеграм-каналы Севастополя также сообщили, что ищут владельца бесплатного вай-фая под названием "Slava Ukrayini". Эта информация в очередной раз доказывает, что переехавшие в Крым после его оккупации россияне буквально напуганы любыми упоминаниями об Украине.

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