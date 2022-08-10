Об этом 24 каналу рассказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева. Она также отметила, что, как правило, это отдельные люди, действующие врозь.
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"Мы пытаемся следить за происходящим, следим также и за "судебными процессами". Преимущественно, общаемся уже с теми, кто уехал. Непосредственно в Крыму, такое общение опасно для этих людей", – объясняет Ташева.
По-моему, это движение сопротивления в Крыму уникально, или же корректнее – единоличные акции протеста. Люди предпринимают разные действия: кто-то забрасывает коктейлем Молотова оккупационный военкомат, кто-то обливает синей и желтой краской оккупационную администрацию.
Это очень сильные действия, которых мы почти не наблюдали за последние 8 лет и это очень важно, убеждена чиновница.