Як зазначив під час телемарафону речник Одеської ОВА Сергій Братчук, рано ще говорити про втечу ворога з Криму. Звичайно ж, вибухи на півострові дали про себе знати, але це ще не все.

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Демілітаризація Криму триває

Що стосується відведення авіації з півострова Крим, то Братчук зауважив, що це можуть бути чергові маневри ворога. Ясна річ, що окупанти відчули, що плавно, але впевнено відбувається демілітаризація. Але не варто робити поспішних висновків.

Речник ОВА зауважив, що наразі ще не варто говорити про готовність ворога втікати. Водночас спостерігаються певні ознаки евакуації. Але стосуються вони рідних російських військових.

Це ознака непогана. Нехай оглядаються, нехай потихеньку забирають свої речі,

– наголосив він.

Зауважимо, що за тиждень до Дня Незалежності України з Криму виїхали "прем'єр" аксьонов, а також спікер "парламенту" костянтинов. Втекли вони після телефонного дзвінка від куратора з Москви. Джерела 24 каналу зауважили, що про їхнє повернення поки навіть не мовиться.

Що кажуть аналітики про відведення техніки

Напередодні в Інституті з вивчення війни зауважили, що ворог вивозить свою авіацію з аеродромів в Криму. А все тому, що останнім часом "бавовна" стається саме на цих об'єктах, якими регулярно користуються загарбники.

Так, уже передислоковують на територію два типи літаків. Мовиться про:

шість винищувачів Су-35С;

чотири перехоплювачі МіГ-31БМ.

Відповідну інформацію також опублікували в німецькому виданні Business Insider. Його журналісти посилалися на секретний звіт НАТО. Відповідний документ потрапив їм до рук завдяки власним джерелам.

Військовий оглядач Денис Попович пояснив, чому для України вигідно, щоб росія вивозила з Криму свою авіацію. За його словами, це свідчить про те, що ворог уже розуміє загрози, які на нього очікують.

Що стосується вигоди України, то вона очевидна. З допомогою відповідних літаків ворог мав би прикривати небо над Херсонською областю. А це означає, що таким чином ворог ослаблює власні ж можливості у цьому регіоні.

Попри це все ми нагадуємо, що ризики ракетних обстрілів нікуди не зникають. Тож закликаємо відразу ж вирушати до укриттів тоді, коли лунають повітряні тривоги. Залишайтеся там до відбою. Такий простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

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