росіяни бояться "бавовни"

Вони вимушені робити це, адже бачать пряму загрозу для своїх літаків. Про це 24 каналу розказав військовий оглядач Денис Попович.

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За його словами, росіяни усвідомлюють небезпеку, тому перекидають авіацію на безпечніші відстані.

Це дуже вигідно для нас, тому що ця авіація мала прикривати небо над Херсонщиною. Тобто таким чином вони ослаблюють свої можливості на Херсонському напрямку,

– пояснив оглядач.

окупанти накопичили багато авіації біля кордонів

Разом з тим, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росія наростила кількість авіації біля українських кордонів. За актуальними даними, там накопичили близько 800 одиниць літаків та гелікоптерів.

Такі цифри вражають, однак Попович зауважив, що досі російська авіація не проявила себе як смертельна сила.у цій війні. Окрім того, українська ППО не пригнічена і діє ефективно.

Я думаю, що ми здатні захистити себе у цьому питанні,

– вважає він.

Військовий оглядач наголосив, що російські літаки та гелікоптери вже давно бояться потрапляти у зону дії української ППО і майже не залітають за лінію фронту.

Денис Попович прокоментував ситуацію з російською авіацією: дивіться відео

Нагадаємо, також в Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що росія досі має близько 4 тисяч одиниць літальної техніки. Це при тому, що станом на ранок 26 серпня окупанти втратили у війні проти України 234 літаки та 202 гелікоптери.