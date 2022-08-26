россияне боятся "хлопка"

Они вынуждены делать это, ведь видят прямую угрозу своим самолетам. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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По его словам, россияне осознают опасность, поэтому перекидывают авиацию на более безопасные расстояния.

Это очень выгодно для нас, потому что эта авиация должна была прикрывать небо над Херсонщиной. То есть таким образом они ослабляют свои возможности на Херсонском направлении.

– объяснил обозреватель.

оккупанты накопили много авиации у границ

Вместе с тем, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что россия увеличила количество авиации у украинских границ. По актуальным данным, там накопили около 800 единиц самолетов и вертолетов.

Такие цифры впечатляют, однако Попович заметил, что до сих пор российская авиация не проявила себя как смертельная сила в этой войне. Кроме того, украинское ПВО не подавлено и действует эффективно.

Я думаю, что мы способны защитить себя в этом вопросе,

– считает он.

Военный обозреватель подчеркнул, что российские самолеты и вертолеты уже давно боятся попадать в зону действия украинского ПВО и почти не залетают за линию фронта.

Денис Попович прокомментировал ситуацию с российской авиацией: смотрите видео

Напомним, также в Воздушных силах ВСУ сообщали, что россия до сих пор имеет около 4 тысяч единиц летательной техники. Это при том, что по состоянию на утро 26 августа оккупанты потеряли в войне против Украины 234 самолета и 202 вертолета.