Об этом во время брифинга сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Гнат. Оккупанты подогнали к украинской границе 150 ударных вертолетов.

Обратите внимание 8 ракет X-22 и псевдополёты: какие "подарки" направила россия на День Независимости

россия активно использует авиацию

Юрий Гнат подчеркнул, что российские оккупанты активно используют авиацию для патрулирования своей территории и территории беларуси. Также враг активно пользуется авиацией на временно оккупированных территориях и над украинской акваторией Черного и Азовского морей.

Кроме того, в небе постоянно находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

Следует заметить, что российская авиация опасается входить в ту часть украинского пространства, которую контролирует наше ПВО. Но оккупанты продолжают терять авиацию. По состоянию на 25 августа ее количество в россии уменьшилось на 234 самолета и 202 вертолета, 3 из которых оккупанты потеряли на День Независимости Украины.

Воздушные силы объяснили рекордное количество тревог

В течение суток 24 августа, когда наше государство отмечало День восстановления Независимости, по всей стране и Киеве воздушные тревоги прозвучали рекордные 189 раз. Предыдущий "рекорд" был зафиксирован 23 апреля – в канун Пасхи сирены сработали 103 раза.

Юрий Гнат объяснил, что количество тревог связано с вылетами российской авиации. Однако для того, чтобы держать украинцев в напряжении в течение всего дня, оккупанты поднимали авиацию и имитировали запуск ракет.

Интересно – в Запорожье подорвали штаб подготовки к псевдореферендуму: смотрите видео