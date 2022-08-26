В первые дни войны украинская ПВО уничтожала современную авиацию врага

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, сколько в россии еще самолетов и вертолетов, которые враг может стягивать к границам Украины, чтобы приводить ротацию.

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Он отметил, что количество самолетов врага известно. В частности, спикер Воздушных сил ВСУ сказал, что в россии точно есть до 4 тысяч единиц разной техники.

Если говорить об Украине, то после распада СССР осталось более 1000 летательных аппаратов, поэтому можно только вообразить, сколько имеет россия,

– рассказал Юрий Игнат.

По его словам, открыт вопрос в использовании оккупантом современной техники, которую им удалось модернизировать или изготовить. Прежде всего, речь идет о самолетах Су-30 СМ, которые россия фактически получила, модернизировав Су-27.

Юрий Игнат подчеркнул, что враг использовал новую технику в первые дни полномасштабной агрессии. Именно эту авиацию россиян уничтожало украинское ПВО.

Авиация россиян состоит из западных деталей

Спикер Воздушных сил ВСУ также прокомментировал, остановили ли санкции против россии изготовление новой техники. Он подчеркнул, что все современное вооружение, которое производит оккупант, это так называемая "солянка всего мира". То есть микросхемы, платы и чипы – западные.

Как отметил Игнат, россия использует западные детали не только к самолетам, но и беспилотникам, крылатым и баллистическим ракетам.

Все, что внутри, россия использует западные технологии,

– сказал он.

Спикер подчеркнул, что санкции лишают россию технологий. Однако требуется контроль ограничений, поскольку враг обходит санкции благодаря третьим странам.

Сколько авиации врага возле Украины

В воздушных силах ВСУ рассказали, что возле нашей страны находится около 800 единиц вражеской авиации. Речь идет о 150 ударных вертолетах и 400 боевых самолетах.

Кроме того, в небе постоянно находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

Интересно, что после взрывов в оккупированной Новофедоровке в Крыму кафиры стали чаще использовать аэродром Бельбек. Но впоследствии "хлопок" приехал и в Бельбек.

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