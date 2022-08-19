О взрывах на аэродроме "Бельбек" местные начали сообщать в 22.00. Почему это очень мощная военная авиабаза и где именно она расположена – читайте в материале 24 канала.
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Где именно расположен аэродром "Бельбек"
Это действительно очень большой и мощный военный аэродром, расположенный на берегу моря. Территория до оккупации россией была подчинена Нахимовскому району Севастополя. Это на северной стороне города рядом с микрорайоном Любимовка. Также сбоку есть село Фруктовое, которое до 1945 года называлось Бельбек. Крымские татары пока именно так и называют этот населенный пункт.
Расположение аэродрома "Бельбек" / Карта google
Какая авиация россии базируется на "Бельбеке"
Там дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк армии россии. Он вооружен:
- двенадцатью Су-27;
- двенадцатью модернизированными Су-27СМ;
- тремя учебно-боевыми Су-27УБ;
- пятью двухместными истребителями Су-30М2.
Также важным моментом является то, что после реконструкции в 2020 году этот аэродром может принимать и стратегические бомбардировщики. Прежде всего, речь идет о Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС, которые находятся на вооружении россии.
Часть самолетов россии на "Бельбеке" в 2020 году / Скриншот с Google-карт
"Бельбек" стал военным аэродромом после оккупации
СМИ кремля говорили, что аэродром должен "защищать" их от угроз со стороны Запада и Ближнего Востока. Там есть одна основная взлетная полоса длиной 3 007 метров.
С гражданского аэродрома он был превращен в военную авиабазу в 2014 году. В то же время после реконструкции там снова был сделан и гражданский аэропорт. То есть россияне снова попытались прикрыть военный объект щитом из мирного населения.
Военная авиация россии на "Бельбеке" в 2020 году / Скриншот с Google-карт
Не первое историческое событие на "Бельбеке"
Эту авиабазу российские военные захватили в марте 2014 года. Украинские военные с утра направлялись на свои рабочие места и временно вернули контроль над большинством объектов на аэродроме.
Как сообщал ТСН, они сделали это без оружия. Воины продолжали идти с флагом и петь гимн, хотя уже звучали упреждающие выстрелы автоматов. Затем служащим сказали подчиниться крымской "администрации" оккупантов. Однако воины не согласились и остались верны присяге, которую давали народу Украины.
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