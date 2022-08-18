В оккупированном Крыму есть по меньшей мере два больших военных аэродрома, на которых присутствует стратегическая авиация, в том числе самолеты класса "Ту", пишет 24 канал .
Кстати После событий в Крыму кафиры срочно перемещают авиацию вглубь полуострова и в россию
Ключевые аэродромы россии в городе Саки и аэродром Бельбек, расположенный к северу от Симферополя. После "хлопка" на аэродроме Саки кафиры стали чаще использовать аэродром Бельбек .
Аэродром Саки
Журналисты Радио Свобода делали анализ аэродромов , которые россия в Крыму использует для войны против Украины. Сообщалось, что на аэродроме первого класса в городе Саки базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС россии.
В его составе самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Ранее на аэродроме в Саки была база ВМС Украины.
Гарнизон российских авиаторов расположен в поселке Новофедоровка, где и был "хлопок" 9 августа. В результате "хлопка" было уничтожено от 8 до 24 самолетов Су-24 и Су-30.
Аэродром Бельбек
Также в Крыму есть большой военный аэродром Бельбек, о котором упоминалось выше. В марте в воздушных силах Украины информировали, что на аэродроме Бельбек базируются Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М.
После реконструкции в 2020 году этот аэродром может принимать и стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. По данным ВСУ, с территории Черного моря эти самолеты выпускают ракеты по Львовской области.
Эксперты заявляют, что такие самолеты имеют вооруженные крылатые ракеты, которые способны преодолевать расстояния до 5,5 тысяч километров.
В Крыму есть еще 13 аэродромов, часть из которых россия уже не должна эксплуатировать. Речь идет об аэродромах:
- Багерово
- Веселое
- Гвардейское
- Джанкой
- Донузлав
- Евпатория
- Заводское
- Карагоз
- Кача
- Кировское
- Октябрьское
- Советский
- Херсонес
Заметим, что "хлопок" также завозили в Джанкойский район, где аэродром Веселое, а также в Гвардейский, возле Севастополя.
В Крыму у России есть 15 аэродромов / Скриншот видео канала "Дождь"
Ранее – в Крыму взрывы и огонь в районе Джанкоя: смотрите видео