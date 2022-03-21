Российские оккупанты, по данным журналистов, в большинстве случаев используют "обычную" тактическую авиацию. Российская авиация летит из сопредельных к Украине областей России, Беларуси и оккупированного Крымского полуострова.

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Аэродромы оккупированного Крыма

Оккупированный Крым стал для России удобной базой для воздушных налетов. На полуострове расположены по крайней мере два больших военных аэродрома, которые РФ активно использует в войне против Украины.

Из Крыма очень много авиации взлетает, и они отрабатывают по разным направлениям. Не исключено, что по Мариуполю тоже. Из Крыма есть информация и о стратегической авиации, такой как самолеты "Ту", которые запускают ракеты типа "Х",

– рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Сообщается, что ракеты класса "Х-101" применялись для ударов по Винницкой, Львовской и Ивано-Франковской областям. Есть риски, что оккупанты могут использовать другую модификацию – "Х-102" с термоядерной боеголовкой.

Один из ключевых для российской авиации – аэродром в городе Саки, где базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС России. В его составе самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

Ранее на аэродроме в городе Саки была база ВМС.

"Военный аэродром Саки" / Фото Google Maps

Также в Крыму есть большой военный аэродром Бельбек, расположенный к северу от Симферополя.

По информации воздушных сил Украины, здесь базируются Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М.

После реконструкции в 2020 году этот аэродром может принимать и стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. По данным ВСУ, с территории Черного моря эти самолеты выпускают ракеты по Львовской области.

Эксперты заявляют, что такие самолеты имеют вооруженные крылатые ракеты, которые способны преодолевать расстояния до 5,5 тысяч километров.

"Аэродром Бельбек" / Фото "Радио Свобода"

Военный аэродром "Морозовск" (Россия)

В Ростовской области дислоцируется оперативное объединение России – 4-я Краснознаменная армия Военно-воздушных сил. Оно нацелено на атаку по направлению к юго-востоку Украины.

На аэродроме "Морозовск" расположены истребители, вертолеты, ПВО, а также более 40 бомбардировщиков. Это связано с тем, что именно там базируется 559-й бомбардировочный авиационный полк.

"Военный аэродром Морозовск" / Фото "Радио Свобода"

Аэродромы Краснодарского края

Ближайшими авиабазами к Мариуполю также являются российские военные аэродромы Приморско-Ахтарск и Ейск.

От Приморско-Ахтарска до блокадного Мариуполя примерно 125 – 130 км. Обычно здесь базируются только истребители Су-25, а бомбардировщиков нет.

Кроме того, там были замечены "голубые" бомбардировщики Су-34.

"Военный аэродром Приморско-Ахтарск" / Фото "Радио Свобода"

Второй русский аэродром в Краснодарском крае расположен в Ейске. Расстояние до Мариуполя всего около 60 километров.

По данным портала Military Aviation, там базируется более 20 самолетов МиГ-29К. Однако на снимках со спутника такого количества российских истребителей не видно.

Преимущественно там стоят противолодочные самолеты Ту-142 и около 5 истребителей, среди которых Су-33.

"Военный аэродром Ейск" / Фото "Радио Свобода"

Военный аэродром Лида (Беларусь)

Обычно на этом аэродроме стоят силы 116-й гвардейской штурмовой базы ВВС Беларуси. Согласно спутниковым снимкам за 14 февраля 2022 года, серьезных изменений в количестве самолетов не произошло.

Однако рядом со взлетной полосой появились более 20 вертолетов. Журналисты отмечают, что это может свидетельствовать о начале активного перекидывания военных РФ еще во время так называемых "учений".

Существенные изменения произошедшие на снимках 17 марта. Число самолетов на взлетной полосе увеличилось почти вдвое. В их числе российские бомбардировщики Су-34.

В Вооруженных Силах Украины подтвердили, что на аэродроме Лида по направлению Украины по меньшей мере девять раз взлетали Су-34 и еще дважды – Су-25.

"Военный аэродром Лида" / Фото "Радио Свобода"

Военный аэродром Барановичи (Беларусь)

С сентября 2021 года на аэродром Барановичи начали прибывать российские самолеты Су-30СМ и Су-34.

Этот аэродром россияне используют для нападения и бомбардировки территории Украины.

По данным СМИ, только 17 марта с этого аэродрома взлетело до 6 самолетов, среди которых могли быть и бомбардировщики.

"Военный аэродром Барановичи" / Фото Google Maps

Аэродром Лунинец (Беларусь) и Военно-транспортный аэродром Сеща (Россия)

Аэродром Лунинец был пуст до 2022 года, потому что имеет статус запасного. Но теперь там располагается не менее 20 самолетов Су-25СМ.

Также имеется как минимум один бомбардировщик Су-34.

"Аэродром Лунинец" / Фото "Радио Свобода"

До войны Военно-транспортный аэродром Сеща в Брянской области служил преимущественно для транспортных самолетов.

Приблизительно за месяц до начала вторжения России в Украину на нем начали появляться бомбардировщики и истребители.

Согласно последним спутниковым снимкам Planet, по состоянию на 17 марта на аэродроме Сещи стоят бомбардировщики Су-34.

"Военно-транспортный аэродром Сеща" / Фото "Радио Свобода"

В общей сложности журналисты "Схем" насчитали примерно 40 аэродромов, которые российские военные используют для своих целей.

В России это аэродромы наряду с населенными пунктами:

Крымск, Краснодар, Кореневск, Минеральные воды, Кущевска, Ростов-на-Дону, Миллерово, Мариновка, Волгоград, Саратов, Бутырлиновка, Старый Оскол, Белгород, Липецк, Шаталово и Калуга.

Во временно оккупированном Крыму:

кроме Сака и Бельбека, это аэродромы вблизи населенных пунктов Кача, Гвардейское и Джанкой.

В Беларуси: