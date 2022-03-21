Російські окупанти, за даними журналістів, у більшості випадків використовують "звичайну" тактичну авіацію. Російська авіація летить із суміжних до України областей Росії, Білорусі та окупованого Кримського півострова.

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Аеродроми окупованого Криму

Окупований Крим став для Росії зручною базою для повітряних нальотів. На півострові розташовані принаймні два великі військові аеродроми, які РФ активно використовує у війні проти України.

З Криму дуже багато авіації злітає, і вони відпрацьовують по різних напрямках. Не виключено, що по Маріуполю також. З Криму є інформація і про стратегічну авіацію таку, як літаки "Ту", які запускають ракети типу "Х",

– розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Повідомляється, що ракети класу "Х-101" застосовувались для ударів по Вінницькій, Львівський та Івано-Франківський областях. Існують ризики, що окупанти можуть використати іншу модифікацію – "Х-102" із термоядерною боєголовкою.

Один із ключових для російської авіації є аеродром у місті Саки, де базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії. У його складі літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

Раніше на аеродромі в місті Саки була база ВМС України.



"Військовий аеродром Саки" / Фото Google Maps

Також у Криму є великий військовий аеродром Бельбек, який розташований на північ від Сімферополя.

За інформацією Повітряних сил України, тут базуються Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 та Су-27М.

Після реконструкції у 2020 році цей аеродром може приймати і стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, Ту-160 та Ту-95МС. За даними ЗСУ, з території Чорного моря ці літаки випускають ракети по Львівській області.

Експерти заявляють, що такі літаки мають на озброєнні крилаті ракети, які здатні долати відстані до 5,5 тисяч кілометрів.



"Аеродром Бельбек" / Фото "Радіо Свобода"

Військовий аеродром "Морозовськ" (Росія)

У Ростовській області дислокується оперативне об'єднання Росії – 4-а Червонопрапорна армія Військово-повітряних сил. Воно націлене на атаку за напрямом південного сходу України.

На аеродромі "Морозовськ" розташовані винищувачі, гелікоптери, ППО, а також понад 40 бомбардувальників. Це пов'язано з тим, що саме там базується 559-й бомбардувальний авіаційний полк.



"Військовий аеродром Морозовськ" / Фото "Радіо Свобода"

Аеродроми Краснодарського краю

Найближчими авіабазами до Маріуполя також є російські військові аеродроми Приморсько-Ахтарськ та Єйськ.

Від Приморсько-Ахтарська до блокадного Маріуполя приблизно 125 – 130 кілометрів. Зазвичай тут базуються лише винищувачі Су-25, а бомбардувальників немає.

Окрім того, там було помічено "блакитні" бомбардувальники Су-34.



"Військовий аеродром Приморсько-Ахтарськ" / Фото "Радіо Свобода"

Другий російський аеродром у Краснодарському краї розташований в Єйську. Відстань до Маріуполя всього близько 60 кілометрів.

За даними порталу Military Aviation, там базується понад 20 літаків МіГ-29К. Однак на знімках з супутника такої кількості російських винищувачів не видно.

Переважно там стоять протичовневі літаки Ту-142 та близько 5 винищувачів, серед яких є Су-33.



"Військовий аеродром Єйськ" / Фото "Радіо Свобода"

Військовий аеродром Ліда (Білорусь)

Зазвичай на цьому аеродромі стоять сили 116-ї гвардійської штурмової бази ВПС Білорусі. Згідно із супутниковими знімками за 14 лютого 2022 року, серйозних змін у кількості літаків не відбулося.

Однак поряд зі злітною смугою з'явилися понад 20 гелікоптерів. Журналісти зазначають, що це може свідчити про початок активного перекидання військових РФ ще під час так званих "навчань".

Суттєві зміни відбулися на знімках 17-го березня. Кількість літаків на злітній смузі збільшилася майже вдвічі. Серед них російські бомбардувальники Су-34.

У Збройних Силах України підтвердили, що на аеродромі Ліда у напрямку України щонайменше дев'ять разів злітали Су-34 та ще двічі – Су-25.



"Військовий аеродром Ліда" / Фото "Радіо Свобода"

Військовий аеродром Барановичі (Білорусь)

З вересня 2021 року на аеродром Барановичі почали прибувати російські літаки Су-30СМ та Су-34.

Цей аеродром росіяни використовують для нападів і бомбардування території України.

За даними ЗМІ, тільки 17 березня з цього аеродрому злетіло до 6 літаків, серед яких могли бути і бомбардувальники.



"Військовий аеродром Барановичі" / Фото Google Maps

Аеродром Лунінець (Білорусь) і Військово-транспортний аеродром Сеща (Росія)

Аеродром Лунінець був порожній до 2022 року, адже має статус запасного. Але тепер там розташовується щонайменше 20 літаків Су-25СМ.

Також є як мінімум один бомбардувальник Су-34.



"Аеродром Лунінець" / Фото "Радіо Свобода"

До війни Військово-транспортний аеродром Сеща у Брянській області слугував переважно для транспортних літаків.

Приблизно за місяць до початку вторгнення Росії в Україну на ньому почали з'являтися бомбардувальники та винищувачі.

Згідно з останніми супутниковими знімками Planet, станом на 17 березня на аеродромі Сещі стоять бомбардувальники Су-34.



"Військово-транспортний аеродром Сеща" / Фото "Радіо Свобода"

Загалом журналісти "Схем" нарахували приблизно 40 аеродромів, які російські військові використовують для своїх цілей.

У Росії це аеродроми поряд з населеними пунктами:

Кримськ, Краснодар, Коренівськ, Мінеральні води, Кущевська, Ростов-на-Дону, Міллерово, Маринівка, Волгоград, Саратов, Бутирлинівка, Старий Оскол, Бєлгород, Ліпецьк, Шаталово та Калуга.

У тимчасово окупованому Криму:

крім Сак і Бельбека, це аеродроми поблизу населених пунктів Кача, Гвардійське і Джанкой.

У Білорусі:

аеродроми біля міст Мінськ, Мозир, Гомель, Брест, Вітебськ та Бобруйськ.