Виклала новий кліп на пісню "Наше небо", в якій голоси українських дітей залунали в унісон Олена Усенко – фіналістка Дитячого Євробачення-2021.

Увага Окупанти незаконно вивезли на територію Росію 2389 дітей, – МЗС

Кожен із них хоче жити у мирній і вільній Україні, мати гідне майбутнє, вчитися, закохуватися, мріяти, розвиватися та примножувати усе найкраще, що є у нашій Батьківщині,

– написала вона.

Проєкт #НашеНебо

Ідея проєкту належить Катерині Комар. Це колаборація найталановитіших дітей, справжніх "воїнів світла" з усіх куточків України: Києва, Одеси, Харкова, Рівного, Бучі, Вінниці, Кам’янець-Подільська, Кривого Рогу, Южноукоаїнська, Миколаєва, Білої Церкви, Кременчука а також США, написала Олена Усенко – фіналістка Дитячого Євробачення-2021.