Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента України у Верховній Раді з нагоди представлення Плану стійкості.

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Що сказав Зеленський про вибори під час війни

Володимир Зеленський, говорячи про вибори в Україні, наголосив, що голосування не будуть проводити до того, як війна з Росією не закінчиться.

Конституція і закони не дозволяють проводити вибори в воєнний час. Ніхто у світі цього не вимагає. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори,

– сказав він.

Окрім того, президент України представив безпосередньо План стійкості. Він складається з 10 пунктів:

Єдність;

Фронт;

Зброя;

Гроші;

Енергетика;

Безпека;

Громади;

Людський капітал;

Культурний суверенітет;

Політика героїв.

За словами президента, це доктрина, яка має провести Україну від війни до миру. Однак повний план з додатками буде представлений лише у грудні.

Окрім того, Зеленський наголосив, що Україні потрібен інститут множинного громадянства, а також перезапуск дипломатичної служби.