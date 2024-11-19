Вночі 19 листопада Росія атакувала Глухів дроном. Про це пише 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Росію потрібно змусити до миру

Зеленський розповів, що у Глухові є руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів.

Він також повідомив, що внаслідок атаки загинули семеро людей, серед яких дитина.

Мої співчуття родинам і близьким. Понад десять людей постраждали, серед них двоє дітей. Під завалами, ймовірно, ще є люди,

– написав президент.

Він також наголосив, що усі роблять максимум, щоб врятувати кожного.

Також український лідер нагадав, що Україна кожного дня закликає світ до рішучості й достатньої сили для, щоб заблокувати ці удари по наших людях, адже кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна.

Зеленський вкотре підкреслив, що він хоче, щоб війна тривала, а розмови про мир йому нецікаві, тому Росію потрібно змусити до нього силою.

Росія атакувала Глухів: дивіться відео