Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Украины в Верховной Раде по случаю представления Плана стойкости.

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Что сказал Зеленский о выборах во время войны

Владимир Зеленский, говоря о выборах в Украине, отметил, что голосование не будут проводить до того, как война с Россией не закончится.

Конституция и законы не позволяют проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы,

– сказал он.

Кроме того, президент Украины представил непосредственно План устойчивости. Он состоит из 10 пунктов:

Единство;

Фронт;

Оружие;

Деньги;

Энергетика;

Безопасность;

Общины;

Человеческий капитал;

Культурный суверенитет;

Политика героев.

По словам президента, это доктрина, которая должна провести Украину от войны к миру. Однако полный план с приложениями будет представлен только в декабре.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украине нужен институт множественного гражданства, а также перезапуск дипломатической службы.