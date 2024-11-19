Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Украины в Верховной Раде по случаю представления Плана стойкости.

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Что сказал Зеленский о выборах во время войны

Владимир Зеленский, говоря о выборах в Украине, отметил, что голосование не будут проводить до того, как война с Россией не закончится.

Конституция и законы не позволяют проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы,
– сказал он.

Кроме того, президент Украины представил непосредственно План устойчивости. Он состоит из 10 пунктов:

  • Единство;
  • Фронт;
  • Оружие;
  • Деньги;
  • Энергетика;
  • Безопасность;
  • Общины;
  • Человеческий капитал;
  • Культурный суверенитет;
  • Политика героев.

По словам президента, это доктрина, которая должна провести Украину от войны к миру. Однако полный план с приложениями будет представлен только в декабре.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украине нужен институт множественного гражданства, а также перезапуск дипломатической службы.