В Новофедоровке было уничтожено около десятка самолетов россии

Сообщается, что после взрывов в Новофедоровке значительно возросла частота полетов российских истребителей из оккупированного аэропорта "Бельбек" возле Севастополя.

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Отметим, что в Воздушных силах Украины предполагают, что в результате взрывов 9 августа на аэродроме в Новофедоровке уничтожен склад авиационного вооружения и около десятка самолетов россии.

Что известно о взрывах в Новофедоровке

Информация о мощных взрывах на авиабазе российских оккупантов в Крыму появилась днем 9 августа. Взрывы произошли на аэродроме "Саки", откуда взлетали российские истребители и бомбардировщики, атаковавшие Украину.

Украина официально не признавала причастности к взрывам в оккупированном Крыму. В частности, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что на аэродроме сдетонировал склад артиллерийских боеприпасов.

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По разным данным, на аэродроме было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиации. В разведке США заявили, что российские войска потеряли несколько типов самолетов. Количество не называют, однако известно о потерях истребителей, истребителей-бомбардировщиков и самолетах-разведчиках.

В Forbes подсчитали, что перед взрывами на аэродроме в целом находилось российская авиатехника стоимостью около 650 – 850 миллионов долларов.

Согласно исследованиям CNN, инцидент на аэродроме "Саки" может быть самой большой потерей военной авиации россии за один день со времен Второй мировой войны.

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