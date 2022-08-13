Такое заявление было сделано в Министерстве обороны Великобритании 12 августа. Суждения аналитиков базируются на данных разведки Соединенного Королевства. Также в Пентагоне оценили потери россиян от взрывов на аэродроме "Саки".

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Взрывы в Крыму заставят россиян задуматься

В отчете Минобороны акцентировали, что потеря восьми боевых самолетов в целом не очень большое количество. Ведь они составляют незначительную долю от общего парка самолетов, доступных России для поддержки войны. Но важно именно то, который аэродром испытал внезапный "хлопок".

В первую очередь Саки использовались в качестве базы для авиации Черноморского флота российского флота. Возможность морской авиации флота сейчас значительно снижена. Этот инцидент, вероятно, заставит русскую армию пересмотреть свое восприятие угрозы,

– говорится в отчете.

Также предположили, что российское командование воспринимало Крым как "безопасный тыл". Однако теперь в это не верят даже российские туристы, которые начали массово бежать с полуострова .

Потери россиян могут быть больше

В британском ведомстве указали, что оккупанты потеряли 5 истребительных бомбардировщиков Су-24 "Фехтовщик" и 3 многоцелевых истребителя Су-30 "Фланкер-Н". Однако на спутниковых снимках "до и после" аэродрома заметно, что там больше мест поражения.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что, скорее всего, взорвались не только боевые самолеты. По его мнению, могут быть уничтожены или повреждены:

летный и инженерный склады, которые обслуживали эти самолеты;

склад горюче-смазочных материалов;

стоянка самолетов и склад артиллерийского вооружения, ракет и бомб.

Следует отметить, что данные по взрыву складов также подтвердили и анонимные источники в Пентагоне.

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