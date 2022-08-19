Про вибухи на аеродромі "Бельбек" місцеві почали повідомляти о 22 годині. Чому це вкрай потужна військова авіабаза та де саме вона розташована – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Де саме розташований аеродром "Бельбек"

Це справді дуже велике та потужне військове летовище, яке розташоване на березі моря. Територія до окупації росією була підпорядкована Нахімовському району Севастополя. Це на північному боці міста поряд із мікрорайоном Любимівка. Також збоку є село Фруктове, яке до 1945 року мало назву Бельбек. Кримські татари досі саме так і називають цей населений пункт.

Розташування аеродрому "Бельбек" / Карта google

Яка авіація росії базується на "Бельбеку"

Там дислокується 38 винищувальний авіаційний полк армії росії. Він озброєний:

дванадцятьма Су-27;

дванадцятьма модернізованими Су-27СМ;

трьома навчально-бойовими Су-27УБ;

п'ятьма двомісними винищувачами Су-30М2.

Також важливим моментом є те, що після реконструкції у 2020 році цей аеродром може приймати й стратегічні бомбардувальники. Передусім мовиться про Ту-22М3, Ту-160 та Ту-95МС, які перебувають на озброєнні росії.

Важливо! За даними ЗСУ, літаки саме цих моделей серії "Ту" систематично випускають ракети по Україні з території Чорного моря. Експерти вказують, що такі повітряні судна озброєні крилатими ракетами, що здатні долати відстані до 5,5 тисячі кілометрів.



Частина літаків росії на "Бельбеку" у 2020 році / Скриншот із googl-карт

"Бельбек" став військовим аеродромом після окупації

ЗМІ кремля казали, що аеродром має "захищати" їх від загроз з боку Заходу та Близького Сходу. Там є одна основна злітна смуга завдовжки 3 007 метрів.

З цивільного аеродрому він був перетворений на військову авіабазу у 2014 році. Водночас після реконструкції там знову зробили й цивільний аеропорт. Тобто росіяни вкотре спробували прикрити військовий об'єкт щитом із мирного населення.



Військова авіація росії на "Бельбеку" у 2020 році / Скриншот із googl-карт

Не перша історична подія на "Бельбеку"

Цю авіабазу російські військові захопили в березні 2014 року. Українські військові зранку прямували на свої робочі місця та тимчасово повернули контроль над більшістю об'єктів на аеродромі.

Як повідомляв ТСН, вони зробили це без зброї. Воїни продовжували йти з прапором і співати гімн, хоч вже лунали попереджувальні постріли автоматів. Потім службовцям сказали підкоритися кримській "адміністрації" окупантів. Проте воїни не погодилися та залишися вірними присязі, яку давали народові України.

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