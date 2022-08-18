Вскоре также прокомментировал взрывы и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он прокомментировал взрывы на авиабазе в Бельбеке примерно тогда, когда о них стало известно.

Это событие Сезон "хлопка" в Крыму – в разгаре: в сети сообщают о взрывах на аэродроме Бельбек

Как прокомментировал Арестович взрывы в Бельбеке

Советник акцентировал, что Украина "здесь ни при чем" и перечислил, где именно на оккупированных территориях была объявлена воздушная тревога. Также он посоветовал россиянам меньше курить.

Вот теперь в самом деле. Авиабаза Бельбек (Крым), прилеты. Воздушная тревога в Керчи. Воздушная тревога в Севастополе,

– подытожил Арестович.

Также он напомнил, что в тоже время в Белгородской области продолжали взрываться склады армейского уровня 20-й армии россии. Это формирование оккупантов воюет на Изюмском направлении.

Авиабаза в Бельбеке до взрывов / скриншоты телеграма "РИА Мелитополь"