Как отметил в эфире радио НВ глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, сегодня продвижение российских войск на Донбассе в десятки раз медленнее, чем того требуют кремлевские власти, информирует 24 канал.

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кремль ставит фантастические задачи

Гайдай рассказал, что указания российского командования совершенно не соответствуют возможностям российской армии.

Кремль ставит задачу своим войскам до 5 км в день проходить, но это фантастика. Иногда российская армия не может даже 100 метров пройти в сутки,

– заметил Гайдай.

По словам главы Луганской области, оккупанты подошли вплотную к Бахмуту и мощно его обстреливают.

"Бахмут проходит ту же историю, которая происходила в Северодонецке. Уже прямой наводкой обстреливают из артиллерии", – отметил Гайдай.

При этом он подчеркнул, что удары по российскому тылу оказали существенное влияние на огневую интенсивность, врага, но у россиян еще очень много боекомплекта "советского калибра".

россияне не сидят на месте, они ищут новые возможности логистики, чтобы продолжать боевые действия. Но все равно не с такой интенсивностью, как была раньше,

– рассказал председатель ОВА.

Что известно о потерях россиян

Гайдай отметил, что каждые сутки в наступление идет разное количество российских солдат. Именно от этого зависит количество потерь. Обычно в направлении Донбасса каждый день фиксируют десятки погибших.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что в общей сложности украинским войскам удалось ликвидировать 46 500 оккупантов. К тому же Вооруженные Силы активно уничтожают вражескую технику. В частности, "демилитаризовано":

танков – 1939 единиц;

боевых бронированных машин – 4254 единиц;

артиллерийских систем – 1045 единиц;

реактивных систем залпового огня – 274 единицы;

средств ПВО – 148 единиц;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 202 единицы

БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 единиц;

крылатых ракет – 196 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3165 единиц;

специальной техники – 99 единиц.

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