Таку думку 24 каналу висловив ексспівробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, плани путіна щодо збільшення штату своєї армії по суті є початком гібридної мобілізації у росії.

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Ступак нагадав, що президент країни-агресорки з 2023 року хоче збільшити чисельність російського війська на 137 тисячі осіб.

Ці 137 тисяч свідчать про те, що росіяни втратили в Україні таку чисельність людей вбитими, пораненими, зниклими безвісти, самострілами, відмовниками, що їм треба будь-яким чином закривати ці діри,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Ступак додав, що в росії катастрофічно не вистачає військових, які безпосередньо будуть брати участь у військових діях.

У чому складність для кремля

За його словами, армія окупантів велика тільки на папері.

"Туди входять і водії, які возять генералів, і кадровики, штабні тилові щури", – зауважив експерт Інституту майбутнього.

Він додав, що зараз кремль ставить завдання, яке практично неможливо реалізувати, – за 4 місяці назбирати таку велику кількість людей. Проте навіть якщо окупантам вдасться збільшити армію згідно з планом путіна, це суттєво не вплине на її боєздатність.

Гарматне м'ясо з запасом

Перед початком вторгнення в Україну росія закупила 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. За словами ексспівробітника СБУ, це свідчить про те, що кремль розраховував на таку кількість втрат на фронті.

"З огляду на це можна було припустити, що для росії умовно 50 тисяч були поворотною цифрою, після якої потрібно думати, що робити далі", – сказав Ступак.

За 6 місяців війни кількість військових, яких росія втратила на фронті в Україні, перевищила 46 тисяч. Ступак припустив, що окупанти розуміють, що їхні втрати і далі будуть зростати.

Вони аналізують ситуацію, бачать тенденцію. І припускають: "Ми будемо втрачати скільки-то, то давайте візьмемо нових з запасом". росіяни збільшують свою планку до 137 тисяч,

– наголосив він.

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Ситуація у російській армії: коротко