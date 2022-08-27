Як повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, наші герої намагаються не просто нищити російських окупантів, а й створювати їм максимальну кількість проблем через втрату командування. Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

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Чому командні пункти ворога є однією з найбільш пріоритетних цілей

За словами Гуменюк, влучання у командні пункти російських окупантів – наразі пріоритетна ціль.

Це той момент, який допомагає і деморалізувати ворога, і розгубити по всіх позиціях, змушує його переформатовувати свої дії, на що потрібно витрати дорогоцінний час, який вони намагалися використати для підтягування резервів,

– розповіла вона.

Також вона додала, що в контрольно-спостережних пунктах скупчується командний склад росіян, в один з них нашій артилерії вдалося поцілити цього тижня.

З командних центрів починається підготовка до будь-яких дій, якщо його ліквідувати – ворог дезорієнтований та починає панікувати.

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