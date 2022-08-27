Как сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, наши герои пытаются не просто уничтожать российских оккупантов, но и создавать им максимальное количество проблем из-за потери командования. Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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Почему командные пункты врага являются одной из наиболее приоритетных целей

По словам Гуменюк, попадание в командные пункты российских оккупантов – приоритетная цель.

Это тот момент, который помогает и деморализовать врага, и растерять по всем позициям, заставляет его переформатировать свои действия, на что нужно потратить драгоценное время, которое они пытались использовать для подтягивания резервов,

– рассказала она.

Также она добавила, что в контрольно-наблюдательных пунктах скапливается командный состав россиян, в один из них нашей артиллерии удалось попасть на этой неделе.

С командных центров начинается подготовка к любым действиям, если его ликвидировать – враг дезориентирован и начинает паниковать.

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