До чого готуються росіяни

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Анатолій Кравчук. Він наголосив, що якщо Україна не “перерубає” три мости на Херсонщині, росіяни продовжать нарощувати там своє угруповання та спробують зробити наступ.

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Він зазначив, що ситуація в росії не змінилася взагалі – путін продовжує заявляти, що він буде воювати до кінця.

"Нещодавно він порівнює себе з петром І і каже, що той воював 21 рік, і глава кремля теж воюватиме стільки, скільки буде потрібно", – заявив Кравчук.

Експерт розповів, які основні цілі зараз мають окупанти:

Найперше – це захоплення Донецької та Луганської областей. "Там не припиняються бої, щодня на тому напрямку росіяни намагаються йти в наступ. Тобто вони не зайшли в "глуху" оборону, вони постійно намагаються наступати", – сказав Кравчук.

Водночас на Херсонщині росіяни зараз утримують паритет – в наступ не йдуть, але там ситуація для нас теж дуже неприємна, бо на деяких напрямках вони зробили потужні лінії оборони.

Чи можуть ЗСУ піти в контранступ на Херсонщині

Він наголосив, що якщо йти в контрнаступ на тому напрямку, то українські війська понесуть великі втрати.

Тому Генштаб ЗСУ буде робити упор не на контактні бої, а на все на виснаження російських військ. Для цього треба остаточно обрізати постачання і потім наносити вогневі удари. І лише тоді можна буде говорити про контрнаступ,

– пояснив військовий експерт.

Він вважає, що Україна не готова воювати так, як воює росія, тобто постійно втрачати людей, кидати їх як гарматне м'ясо і досягати перемоги будь-якою ціною.

"Ми цінуємо своїх людей, і зараз нам потрібен час, щоб накопичити достатньо зброї для перелому у війні. Поки що цієї зброї недостатньо, тому ми не можемо перейти до такого моменту, щоб вогневі удари були такі потужні, щоб змусити 25 тисяч людей здаватися чи втікати", – наголосив Кравчук.

Анатолій Кравчук про ситуацію на фронті та цілі росіян: відео

До слова, представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький пояснив, що росіяни посилили наступальні дії на Донецькому напрямку. ЗСУ зупинили просування окупантів, але ті не припиняють спроби вийти на адміністративні кордони області.

За його словами, впродовж місяця ворог перегруповував свої сили, намагаючись посилити свої угруповання на півдні України. Зокрема, туди він перекинув підрозділи східного військового округу, які заходили в Україну з білорусі, а потім воювали на Слобожанщині та Сході.

Він додав, що окупанти готуються до зміни ролей та будують оборону, а ЗСУ за підтримки партнерів нарощують наступальний потенціал.

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