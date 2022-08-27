Але йти на політичний крок із мобілізацією у кремлі. Адже якщо "мобілізація", населенню треба вигадувати казки, чому раптом сил "другої армії світу" перестало вистачати.

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Боротьба з "нацизмом"

У принципі, не проблема, можна налякати (пару будинків та загроза "тероризму" як перед 2-ю чеченською), можна розігнати нову хвилю істерії боротьби з "нацизмом".

Але є одне "але" – 11 вересня – вибори у низці регіонів, на яких обкатуються відразу кілька прийомів для пізніших електоральних кампаній. Зайве "хвилювання" піпла тут небажане.

Важливо кремль цинічно проник в український тил

Що вигадав путін

Рішення знайшли у "гібридному" вигляді. путін своїм указом збільшує чисельність армії до 2,039 мільйона осіб. Небагато (попередня чисельність – 1,902 мільйона).

Але приростати зс рф будуть саме військовим персоналом. І зайві 137 тисяч – непряме свідчення масштабів втрат (як безповоротних, так і санітарних) за 2022 рік.

Для піпла тепер картинка: не мобілізація, а "планове" збільшення чисельності армії.

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