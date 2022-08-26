За її вказівками близько 10 людей надсилали відомості про пересування українських військових – росіянам.

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Подвійний удар

Ця історія вчить нас тому, що не завжди міські божевільні – аж такі нешкідливі. Іноді від ідіотських випадів "cтaлiнa на вас немає", "пyтiн наведе порядок" людина швидко переходить до співучасті у реальних злочинах проти української держави.

У випадку викладачів вишів та вчителів шкіл – це подвійний удар – учням і студентам захаращують голову ідеологічним сміттям. А потім ми читаємо в новинах, як директорка школи здавала українські позиції ворогу, а потім туди прилетіла ракета.

Звісно, хотілося б, щоб СБУ реагувала на персонажок на кшталт Більченко швидше, ніж через 8 років війни. І до того, як вони втекли з України. Але й ми маємо бути послідовно пильними та наполегливими.

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Вороги є і в тилу

Якщо ви помічаєте проросійські погляди в школі чи виші, де навчаються ваші діти, не соромтеся підіймати це питання на повен голос. Писати в СБУ, висвітлювати питання в соцмережах, звертатися до дирекції.

Цілком можливо, що викладач з ватними поглядами – справжній колаборант. І ні, це не полювання на відьом. Просто війна – це максимально невдалий час, щоб мати ворога ще й в тилу.

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