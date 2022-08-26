По ее указаниям около 10 человек направляли сведения о передвижении украинских военных – россиянам.

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Двойной удар

Эта история учит нас тому, что не всегда городские сумасшедшие – такие безобидные. Иногда от идиотских выпадов "сталина на вас нет", "путин наведет порядок" человек быстро переходит к соучастию в реальных преступлениях против украинского государства.

В случае преподавателей вузов и учителей школ – это двойной удар – ученикам и студентам забивают голову идеологическим мусором. А потом мы читаем в новостях, как директор школы сдавала украинские позиции врагу, а затем туда прилетела ракета.

Конечно, хотелось бы, чтобы СБУ реагировала на персонажей типа Бильченко быстрее, чем через 8 лет войны. И до того, как они сбежали из Украины. Но и мы должны быть последовательно бдительными и настойчивыми.

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Враги есть и в тылу

Если вы замечаете пророссийские взгляды в школе или вузе, где учатся ваши дети, не стесняйтесь поднимать этот вопрос во весь голос. Писать в СБУ, освещать вопросы в соцсетях, обращаться к дирекции.

Вполне возможно, что преподаватель с ватными взглядами – настоящий коллаборант. И нет, это не охота на ведьм. Просто война – это максимально неудачное время, чтобы иметь врага еще и в тылу.

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