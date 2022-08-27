Як повідомив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький, російські окупанти не припиняють заходів, спрямованих на укріплення їхніх позицій. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

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росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ

За словами Скібіцього, росіяни справді посилили наступальні дії на Донецькому напрямку. ЗСУ зупинили просування окупантів, але ті не припиняють намагатися виконати своє завдання – вийти на адміністративні кордони області. Окрім того, ворог не припиняє обстрілів із залученням своєї артилерії та авіації.

Впродовж місяця ворог перегруповував свої сили, намагаючись посилити свої угруповання на півдні України. Зокрема, сюди він перекинув підрозділи свого східного військового округу, які заходили в Україну з білорусі, а потім воювали на Слобожанщині та Сході.

Дійсно, вони бояться наших активних дій, тому посилюють оборонні позиції на південних напрямках,

– сказав Скібіцький.

Він додав, що окупанти готуються до зміни ролей та будують оборону, а ЗСУ за підтримки партнерів нарощують наступальний потенціал.

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