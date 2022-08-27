Как сообщил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий, российские оккупанты не прекращают мероприятий, направленных на укрепление их позиций. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ

По словам Скибицкого, россияне действительно усилили наступательные действия на Донецком направлении. ВСУ остановили продвижение оккупантов, но те не прекращают пытаться выполнить свою задачу – выйти на административные границы области. Кроме того, враг не прекращает обстрелы с привлечением своей артиллерии и авиации.

В течение месяца враг перегруппировывал свои силы, пытаясь усилить свои группировки на юге Украины. В частности, сюда он перебросил подразделения своего восточного военного округа, которые заходили в Украину из беларуси, а затем воевали на Слобожанщине и Востоке.

Действительно, они боятся наших активных действий, поэтому усиливают оборонные позиции на южных направлениях.

– сказал Скибицкий.

Он добавил, что оккупанты готовятся к смене ролей и строят оборону, а ВСУ при поддержке партнеров наращивают наступательный потенциал.

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