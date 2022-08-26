В ефірі 24 каналу військовий оглядач Денис Попович розповів, що є дві причини, чому Антонівський міст стоїть після стількох ракетних ударів.

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За його словами, по-перше, HIMARS не зовсім призначені для знищення таких споруд, як мости. По-друге, це така ціль, яку дуже важко знищити за допомогою ракет.

"Давайте ми згадаємо багаторазові потуги росіян знищити міст, який йде через Затоку на узбережжі Чорного моря. Там скільки було атак? Щонайменше 6 чи 7 й він досі стоїть, немає підстав, що він рухне", – пригадав експерт.

Для того, щоб повністю вивести міст з ладу, треба, аби впав проліт. Досягти цього ракетним ударом дуже складно – була б велика вдача. Це можна зробити лише прямим підривом, диверсією,

– пояснив Денис Попович.

Він додав, що вже багато говорили про роль Антонівського мосту, як автомобільного, так і залізничного. А також про переходи через греблю Каховської ГЕС та по Дарʼївському мосту. Це 4 нитки, на яких підвішена вся логістика росії на правобережжі Херсонської області, не рахуючи понтонних та паромних переправ

"Проте ми знаємо, що пропускна здатність цих обʼєктів значно менша Тому вони весь час намагаються відновити Антонівський міст, зокрема для того, щоб там пересувалася хоч якась техніка. Щоразу ми завдаємо ударів, щоб ті потуги зірвати", – розповів Попович.

Дивіться відео про обстріли Антонівського мосту:

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