В эфире 24 канала военный обозреватель Денис Попович рассказал, что есть две причины, по которым Антоновский мост стоит после стольких ракетных ударов.

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По его словам, во-первых, HIMARS не совсем предназначены для уничтожения таких построек, как мосты. Во-вторых, это такая цель, которую очень тяжело уничтожить с помощью ракет.

"Давайте мы вспомним многократные потуги россиян уничтожить мост, который идет через Затоку на побережьи Черного моря. Там сколько было атак? По меньшей мере 6 или 7 и он до сих пор стоит, нет оснований, что он рухнет", – вспомнил эксперт.

Для того, чтобы полностью вывести мост из строя, нужно, чтобы упал пролет. Достичь этого ракетным ударом очень сложно – был бы большая удача. Это можно сделать только прямым подрывом, диверсией,

– объяснил Денис Попович.

Он добавил, что уже много говорили о роли Антоновского моста, как автомобильного, так и железнодорожного. А также о переходах через плотину Каховской ГЭС и по Дарьевскому мосту. Это 4 нити, на которых подвешена вся логистика россии на правобережье Херсонской области, не считая понтонных и паромных переправ

"Однако мы знаем, что пропускная способность этих объектов значительно меньше. Поэтому они все время пытаются восстановить Антоновский мост, в том числе для того, чтобы там передвигалась хоть какая-то техника. Каждый раз мы наносим удары, чтобы эти потуги сорвать", – рассказал Попович.

Смотрите видео об обстрелах Антоновского моста:

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